Интернасьонал хочет расторгнуть контракт с экс-вингером Шахтера Тайсоном
Игрок может не доработать свой контракт
Фото: Instagram
Бывший вингер донецкого "Шахтера" Тайсон может покинуть "Интернасьонал" в декабре.
Контракт 34-летнего бразильца рассчитан до апреля 2023 года, но руководство клуба намерено досрочно прекратить сотрудничество с ним. Об этом пишет в своем Twitter журналист Radio Grenal Бруно Соарес.
В текущем сезоне бразильской Серии А Тайсон провел 14 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Напомним, что Тайсон вернулся в "Интернасьонал" весной 2021-го года. В Украине он известен по выступлениям за "Металлист" и "Шахтер". В составе донецкого клуба он провел 299 матчей, где забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.
#Inter vai propor acordo a Taison, quando o Brasileirão terminar, para que ele não comece 2023 no clube. O contrato vai até abril, mas clube quer saída antecipada. @rdgrenal pic.twitter.com/vPwnYOBCew— Bruno Soares (@brunosreporter) September 29, 2022
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