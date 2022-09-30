  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Интернасьонал хочет расторгнуть контракт с экс-вингером Шахтера Тайсоном
В тренде

Интернасьонал хочет расторгнуть контракт с экс-вингером Шахтера Тайсоном

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

Игрок может не доработать свой контракт

Интернасьонал хочет расторгнуть контракт с экс-вингером Шахтера Тайсоном

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Тайсон может покинуть "Интернасьонал" в декабре.

Контракт 34-летнего бразильца рассчитан до апреля 2023 года, но руководство клуба намерено досрочно прекратить сотрудничество с ним. Об этом пишет в своем Twitter журналист Radio Grenal Бруно Соарес.

В текущем сезоне бразильской Серии А Тайсон провел 14 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Напомним, что Тайсон вернулся в "Интернасьонал" весной 2021-го года. В Украине он известен по выступлениям за "Металлист" и "Шахтер". В составе донецкого клуба он провел 299 матчей, где забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Интернасьонал (Порту-Алегри)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
30.09.2022 в 13:17
Сдулся?
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
30.09.2022 в 13:54
Скурвился...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде