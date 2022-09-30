Интернасьонал хочет расторгнуть контракт с экс-вингером Шахтера Тайсоном

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Тайсон может покинуть "Интернасьонал" в декабре.

Контракт 34-летнего бразильца рассчитан до апреля 2023 года, но руководство клуба намерено досрочно прекратить сотрудничество с ним. Об этом пишет в своем Twitter журналист Radio Grenal Бруно Соарес.

В текущем сезоне бразильской Серии А Тайсон провел 14 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Напомним, что Тайсон вернулся в "Интернасьонал" весной 2021-го года. В Украине он известен по выступлениям за "Металлист" и "Шахтер". В составе донецкого клуба он провел 299 матчей, где забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.