Де Пена достиг отметки в 10 результативных действий за Интернасьональ
Отличился в воротах “Сантоса”
Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный в "Динамо" вингер Карлос Де Пена забил победный гол "Интернасьоналя" в матче против "Сантоса".
Этот гол стал четвёртым для уругвайца за бразильскую команду. Также на его счету шесть ассистов. Всего после перехода в "Интернасьональ" Де Пена провел 34 матча.
Напомним, что Карлос стал игроком клуба из Бразилии в апреле этого года. Официально это аренда до конца текущего года, однако у игрока завершается контракт с "Динамо" как раз следующего декабря. Сам Де Пена ранее отмечал, что не собирается возвращаться в Украину.
Отметим, что "Интернасьональ" идет на втором месте в бразильской Серии А за 9 туров до финиша чемпионата.
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