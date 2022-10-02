Де Пена достиг отметки в 10 результативных действий за Интернасьональ

Арендованный в "Динамо" вингер Карлос Де Пена забил победный гол "Интернасьоналя" в матче против "Сантоса".

Этот гол стал четвёртым для уругвайца за бразильскую команду. Также на его счету шесть ассистов. Всего после перехода в "Интернасьональ" Де Пена провел 34 матча.

Напомним, что Карлос стал игроком клуба из Бразилии в апреле этого года. Официально это аренда до конца текущего года, однако у игрока завершается контракт с "Динамо" как раз следующего декабря. Сам Де Пена ранее отмечал, что не собирается возвращаться в Украину.

Отметим, что "Интернасьональ" идет на втором месте в бразильской Серии А за 9 туров до финиша чемпионата.