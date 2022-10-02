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Де Пена достиг отметки в 10 результативных действий за Интернасьональ

Южная Америка
(1 голосов)

Отличился в воротах “Сантоса”

Де Пена достиг отметки в 10 результативных действий за Интернасьональ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный в "Динамо" вингер Карлос Де Пена забил победный гол "Интернасьоналя" в матче против "Сантоса".

Этот гол стал четвёртым для уругвайца за бразильскую команду. Также на его счету шесть ассистов. Всего после перехода в "Интернасьональ" Де Пена провел 34 матча.

Напомним, что Карлос стал игроком клуба из Бразилии в апреле этого года. Официально это аренда до конца текущего года, однако у игрока завершается контракт с "Динамо" как раз следующего декабря. Сам Де Пена ранее отмечал, что не собирается возвращаться в Украину.

Отметим, что "Интернасьональ" идет на втором месте в бразильской Серии А за 9 туров до финиша чемпионата.

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В статье: Сантос Интернасьонал Карлос де Пена
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