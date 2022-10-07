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Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой

Южная Америка
(1 голосов)

Игроки ушли с поля уже на 9-й минуте

Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gustavo Garello/Jam Media

Новина українською

Поединок 23-го тура чемпионата Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Химнасией Ла-Плата" толком не начался, но запомнят его надолго.

Уже после начала встречи сотни фанатов "Химнасии" штурмовали полицейские кордоны, чтобы прорваться на стадион; стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ, который быстро проник на поле. Дышать стало нечем, и на 9-й минуте игроки ушли в раздевалки.

Местное издание ТНТ пишет, что начались беспорядки с избиения полицейским девушки у входа в стадион. За нее вступились ультрас - и пошло-поехало.

Самое грустное в произошедшем - смерть 57-летнего мужчины, у которого от шока прямо на трибунах остановилось сердце. Он умер в машине скорой помощи.

Еще трое болельщиков остаются в больницах в тяжелом состоянии. Остальные потерпевшие относительно в порядке - у них вывихи, ссадины, раны от попадания резиновых пуль.

Отметим, что "Бока Хуниорс" лидирует в аргентинском чемпионате, а "Химнасия" занимает 6-е место. Их матч должен был стать центральным в туре.

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В статье: Бока Хуниорс Химнасия и Эсгрима
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Источник:
AS

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