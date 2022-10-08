Месси – о первом трофее со сборной Аргентины: Я не мог в это поверить

Лионель Месси прокомментировал эмоции после завоевания первого и пока единственного трофея со сборной Аргентины:

“Я не мог в это поверить, не знаю, как объяснить тот момент. Это как сказать: вот оно, это произошло, это то, что мне требовалось. Одна из целей, которую я должен был достичь, которую я должен был закрыть.

Для меня было важно выиграть что-нибудь со сборной. Я чувствовал, что должен это сделать, чтобы не остаться с занозой в виде проигранных финалов, с тем, что не смог посвятить себя национальной сборной. Тогда пора сказать: "Наконец-то", - сказал Месси.