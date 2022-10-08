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Месси – о первом трофее со сборной Аргентины: Я не мог в это поверить

Южная Америка
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Не хотел остаться только с проигранными финалами

Месси – о первом трофее со сборной Аргентины: Я не мог в это поверить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси прокомментировал эмоции после завоевания первого и пока единственного трофея со сборной Аргентины:

“Я не мог в это поверить, не знаю, как объяснить тот момент. Это как сказать: вот оно, это произошло, это то, что мне требовалось. Одна из целей, которую я должен был достичь, которую я должен был закрыть.

Для меня было важно выиграть что-нибудь со сборной. Я чувствовал, что должен это сделать, чтобы не остаться с занозой в виде проигранных финалов, с тем, что не смог посвятить себя национальной сборной. Тогда пора сказать: "Наконец-то", - сказал Месси.

Напомним, что Лионель победил со сборной Аргентины на Копа Америка-2021. Тогда он провел на поле абсолютно все семь матчей от свистка до свистка, записав в свой актив четыре гола и пять ассистов. В финале аргентинцы победили бразильцев со счётом 1:0.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Источник:
infobae

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