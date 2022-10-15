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Роналдо: Уже два с половиной года прохожу курс психологической терапии

Южная Америка
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Есть проблемы, о которых не говорят

Роналдо: Уже два с половиной года прохожу курс психологической терапии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший бразильский футболист Роналдо в рамках презентации нового документального фильма рассказал, что проходит курс психологической терапии.

"Я прохожу курс психологической терапии уже два с половиной года, и теперь лучше понимаю то, что испытывал раньше. Я оглядываюсь назад и вижу, что мы испытали очень сильный психологический стресс, совсем не будучи готовыми к этому.

Это совпало с началом эры интернета. Резко начала расти скорость распространения информации. Тогда никто не заботился о психологическом здоровье игроков. Сегодня им помогают гораздо больше, больше изучают их профили в социальных сетях и их реакции. К моему времени ничего этого, к сожалению, не было.

Реальность такова, что мы даже не подозревали, что есть такая проблема. Эта тема была полностью проигнорирована нашим поколением. Многие, очевидно, пережили ужасные времена, даже депрессии. Это правда, что проблемы были очевидны, но решения были малодоступны", - сказал Роналдо.

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В статье: Бразилия Роналдо
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Источник:
Marca

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