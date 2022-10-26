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Экс-форвард Шахтера досрочно разорвал контракт с бразильским клубом

Южная Америка
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Форвард снова стал свободным агентом

Экс-форвард Шахтера досрочно разорвал контракт с бразильским клубом

Фото: ФК Сеара

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Бразильский нападающий Дентиньо накануне вечером согласовал досрочное расторжение контракта с "Сеарой".

33-летний форвард стал игроком бразильского клуба в марте на правах свободного агента, заключив соглашение до 31 декабря 2022 года. Однако в результате переговоров бразильца с руководством клуба, стороны уже сейчас решили прекратить сотрудничество, сообщает Globoesporte.

В этом сезоне футболист провел всего 9 матчей, без результативных действий. Напомним, что в ноябре 2021 года Дентиньо покинул "Шахтер" из-за истечения срока контракта. Бразилец выступал за горняков с 2011 года.

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В статье: Дентиньо
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Источник:
Globoesporte

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