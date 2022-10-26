Экс-форвард Шахтера досрочно разорвал контракт с бразильским клубом

Бразильский нападающий Дентиньо накануне вечером согласовал досрочное расторжение контракта с "Сеарой".

33-летний форвард стал игроком бразильского клуба в марте на правах свободного агента, заключив соглашение до 31 декабря 2022 года. Однако в результате переговоров бразильца с руководством клуба, стороны уже сейчас решили прекратить сотрудничество, сообщает Globoesporte.

В этом сезоне футболист провел всего 9 матчей, без результативных действий. Напомним, что в ноябре 2021 года Дентиньо покинул "Шахтер" из-за истечения срока контракта. Бразилец выступал за горняков с 2011 года.