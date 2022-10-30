Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Бернард планирует вскоре вернуться в Бразилию. Футболист рассмотрит такую ​​возможность уже во время ближайшего трансферного окна, если будут предложения. Об этом сообщает 1News Brasil.

Главным претендентом является Флуминенсе, который готов заплатить за футболиста.

Сейчас бразилец выступает в составе "Панатинаикоса". Контракт вингера с греческим клубом рассчитан до лета 2024 года, а оценочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 4,5 млн евро. Отметим, что в составе "зеленых" он провел семь матчей, отличившись двумя ассистами.

Напомним, что Бернард до сих пор остается самым дорогим трансфером в истории "Шахтера". В 2013 году "горняки" заплатили "Атлетико Минейро" за вингера 25 миллионов евро. Через пять сезонов он присоединился к "Эвертону" на правах свободного агента, а еще через три года стал игроком "Шарджи" из ОАЭ. Проведя на Ближнем Востоке один сезон, Бернард летом 2022-го вернулся в Европу – в вышеупомянутый "Панатинаикос".