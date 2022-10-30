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Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию

Южная Америка
(1 голосов)

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Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию

Фото: twitter FC SHAKHTAR

Новина українською

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Бернард планирует вскоре вернуться в Бразилию. Футболист рассмотрит такую ​​возможность уже во время ближайшего трансферного окна, если будут предложения. Об этом сообщает 1News Brasil.

Главным претендентом является Флуминенсе, который готов заплатить за футболиста.

Сейчас бразилец выступает в составе "Панатинаикоса". Контракт вингера с греческим клубом рассчитан до лета 2024 года, а оценочная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 4,5 млн евро. Отметим, что в составе "зеленых" он провел семь матчей, отличившись двумя ассистами.

Напомним, что Бернард до сих пор остается самым дорогим трансфером в истории "Шахтера". В 2013 году "горняки" заплатили "Атлетико Минейро" за вингера 25 миллионов евро. Через пять сезонов он присоединился к "Эвертону" на правах свободного агента, а еще через три года стал игроком "Шарджи" из ОАЭ. Проведя на Ближнем Востоке один сезон, Бернард летом 2022-го вернулся в Европу – в вышеупомянутый "Панатинаикос".

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В статье: Панатинаикос (Афины) Бернард Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Источник:
1News Brasil

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Комментарии (1)
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nagop23
30.10.2022 в 14:43
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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