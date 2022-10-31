Триумфальное возвращение: Суарес дублем принес Насьоналю чемпионство
Пистолеро готов к мундиалю
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ernesto Ryan/Agencia Gamba
"Насьональ" знаменитого нападающего Луиса Суареса в 49-й раз выиграл чемпионат Уругвая.
Вчера в финале плей-офф, где за правилами встречаются победители Апертуры и Клаусуры, "Насьональ" разбил "Ливерпуль" из Монтевидео - 4:1.
Не смотрите на счет - игра получилась максимально боевой. 35-летний Суарес открыл счет в матче на 50-й минуте, а в начале дополнительного времени мощным выстрелом с разворота принес своим победу.
Ранее Эль Пистолеро также сыграл ключевую роль в триумфе "Насьоналя" в Клаусуре, а суммарно с лета он забил за клуб 8 голов в 14 матчах. Возвращение легенды удалось на славу.
Luis Suarez only knows two ways in his life:— A5medv São | ???????? (@a5medv) October 30, 2022
1- Way to the home
2- Way to the goalpic.twitter.com/rY6U2TWuGr
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