За очередного школьника бьются гранды, среди которых - Реал. Кто такой Эндрик

Сегодня никого не удивишь готовностью тратить большие деньги на молодых игроков. Как показала практика, за перспективу нужно платить дорого.

Понятно, что клубы и раньше постоянно мониторили рынок в поисках талантливой молодежи, однако воображаемый потолок пробил Винисиус Жуниор. Когда в 2017-м мадридский "Реал" известил о приобретении 16-летнего шкета за более чем 61 миллион евро, у многих перехватило дух. Учитывая, что через пять лет нападающий принес победу в Лиге чемпионов, инвестицию можно назвать не просто удачной, а персональной победой Флорентино Переса.

Так что тренд по приглашению фактически вчерашних школьников переживает самый настоящий бум. Даже сами "сливочные" не оставляют попыток повторить успех - достаточно вспомнить Родриго Гоэса. И, похоже, тенденция не прекратится – на этот раз испанский гранд смотрит в сторону Эндрика Фелипе.

О воспитаннике "Палмейраса" говорят достаточно давно. И заговорили снова - в контексте насущных проблем "галактикос". Поражение против "Лейпцига", которое для мадридцев стало первым в этом сезоне, и отсутствие Карима Бензема дали основания еще раз поднять актуальную тему поиска центрфорварда.

Казалось бы, Бензем только недавно получил "Золотой мяч" и в целом переживает лучший период карьеры. Впрочем, это не означает, что состав не нуждается в обновлении; тем более об Эрлинге Холанде в обозримом будущем нечего и мечтать.

У Флорентино не отнять его умение доверять своим людям. В декабре Кариму исполнится 35 и вряд ли это препятствие - посмотрите на Луку Модрича, который с возрастом только улучшился и точно выполняет больше, чем от него ожидается. То есть мы не удивимся, если Бензема задержится до 2024-го и уже тогда на авансцену выйдет совершеннолетний Эндрик, который согласно правилам ФИФА сможет переехать в Европу. Готовы поспорить, подобный вариант просчитывается в кабинетах "Сантьяго Бернабеу".

Но кто же это такой и стоит ли за него сражаться?

Вынырнул из ниоткуда, однако сейчас считается мегаталантом

Не секрет, что Эндрик является сенсацией в бразильском информационном пространстве. Хотя еще недавно нападающий глобально мало кого волновал - на первый взгляд, это неприметный мальчик с типичным сценарием становления. Бедное детство и семья в поисках работы - это не редкие случаи.

Эндрик родился в столице Бразилиа и Дуглас Соуза, отец нашего героя, сделал все, чтобы потенциал сына в конце концов заметили. Ряд просмотров в "Сан-Паулу" принес определенные плоды, однако конечное предложение все же не устроило семью - клуб не был готов предоставить жилье и заманивал ежемесячной помощью в виде 150 реалов. "Коринтианс" и "Сантос" тоже не продемонстрировали особого желания по аналогичным причинам, о чем сегодня полностью сожалеют.

Соуза решил остаться в столице, впрочем, не сложил руки - снимал игру Фелипе и эти видеоролики дошли до "Палмейраса". А посмотреть было на что – находясь на одном из детских турниров, Эндрик в 7 матчах отгрузил 17 голов. Стало очевидно, что такой талант терять нельзя – в итоге "зелено-белые" удовлетворили финансовые требования, а также трудоустроили Соузу в академии. Жизнь стремительно налаживалась.

Что примечательно, сказка продолжилась - Эндрик удивительно быстро преодолевал возрастные группы. Уже потом любители статистики подсчитали – в 175 встречах, проведенных на молодежном уровне, форвард отметился 171 точным выстрелом. Более того, он единственный, кому удалось поразить ворота в финалах чемпионатов U-15, U-17 и U-20.

Новый виток узнаваемости случился на Копинье - главном молодежном турнире страны. В январе 2022-го Эндрик показал себя во всей красе - оформил 6 мячей в 7 поединках (причем в решающем поединке огорчил "Сантос"), в результате чего был признан лучшим игроком кампании. "Палмейрас" впервые торжествовал на соревновании такого калибра и с тех пор Фелипе превратился в мишень для журналистов и болельщиков. Началась истерия.

Публика буквально требовала, чтобы тренерский штаб как можно быстрее задействовал Эндрика в официальных матчах первой команды. И надо сказать, что юноша не подвел ожиданий - если тот же Винисиус "раскачивался" несколько месяцев, прежде чем открыл счет голам в футболке "Фламенго", то Фелипе выстрелил, когда появился на поле в четвертый раз. К тому же сразу дублем, чем произвел невероятный фурор - "Атлетико" Паранаэнсе уступил 1:3.

Масла в огонь добавляет и тот факт, что теперь Эндрик является самым молодым автором гола в истории Бразилии - в 16 лет и 98 дней он побил рекорд, установленный еще в 1916 году. Серьезная заявка, чтобы еще долго не сходить с первых полос СМИ. К слову, этой ночью он забил во втором матче кряду, поставив точку в погроме "Форталезы" (0:4) - после этой победы "Палмейрас" официально стал чемпионом Бразилии сезона 2022.

Конечно, Фелипе еще сложно назвать сформировавшимся футболистом - учитывая возраст и накопленный опыт. Однако не будем пренебрегать добродетелями: Эндрик в праве похвастаться врожденным атлетизмом, качественным дриблингом, быстротой и техникой. Он хорошо чувствует ход поединка и, кроме позиции центрфорварда, не менее добротно отрабатывает в роли вингера. Бразилец находится в таких кондициях, что из него можно слепить все что угодно - а желающих достаточно.

Тинейджером интересуется множество топ-клубов, но сам он хочет в "Реале"

Учитывая медийную раскрутку, подкрепленную первыми победами парня, неудивительно, что в его сторону смотрят команды с именем. СМИ пишут об интересе лондонского "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Барселоны", а "Пари Сен-Жермен" уже якобы дает деньги - 20 миллионов евро. Очевидно, что "Палмейрас" никогда в жизни не согласится на такую ​​сумму - как утверждают те же газетчики, "зелено-белые" надеются заработать как минимум втрое больше.

Не исключение, что это самые обычные игрища в прессе, чтобы подтолкнуть потенциальных покупателей к активным действиям (в частности, "Реал"), но сомнительно, что Перес будет нервничать - Эндрик демонстрирует всем видом, что стремится связать ближайшие годы карьеры именно с белой частью Мадрида. Он сохраняет дипломатичность, уверяет, что предан "Палмейрасу" и хочет выиграть титулы на родине, однако это не мешает строить планы.

Фелипе является фанатом Криштиану Роналду - об этом рассказал его отец: "Сын следит за Роналду, потому что он его поклонник. Это отличный пример. Эндрик говорил мне: "Папа, я хочу быть как Криштиану". Он читал статьи о Роналде, знает, что у Криштиану нет татуировок, потому что сдает кровь.

Португалец живет вызовами и Эндрик тоже, ему нравится тренироваться и совершенствоваться каждый день. Однажды Эндрику предложили выбрать среди трех крупнейших футболистов – Роналду, Неймара и Месси. И он выбрал Криштиану".

А еще Эндрик знаком с Винисиусом и дружит с ним в соцсетях. "Неймар - отличный, но я предпочитаю Винисиуса", - поделился мнением центрфорвард. Приятельство и даже менторство со стороны Жуниора (исполнитель поддерживает Фелипе и послал ему футболку с автографом) может действительно помочь в окончательном решении вопроса.

Если верить источникам, "Реал" долгое время изучает возможность трансфера, анализирует отчеты и их результатами доволен полностью. По всей вероятности, вскоре эта история заиграет новыми красками и Эндрик таки подпишет предварительный контракт со "сливочными".

Если когда-то многие встретили Винисиуса с явными нотками скептицизма, то теперь нечего бежать наперегонки с выводами. А если это еще один драгоценный бриллиант? Что ж, время покажет. Главное, чтобы не вышел второй Рейньер.