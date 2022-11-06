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Бразильский ветеран Диего Рибас объявил о завершении карьеры

Южная Америка
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Он выступал за "Атлетико" и "Ювентус"

Бразильский ветеран Диего Рибас объявил о завершении карьеры

Getty Images

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Экс-полузащитник сборной Бразилии и игрок "Фламенго" Диего Рибас завершит карьеру в конце сезона бразильской Серии А. 37-летний игрок сделал это заявление в социальных сетях в субботу.

"Стоило верить в мечты и неустанно работать над их осуществлением. Пришло время начать новый цикл и искать новые вызовы. Сердечное спасибо всем, кто так или иначе был частью этого долгого и удивительного путешествия", - написал игрок в соцсетях.

Диего начал свою карьеру в "Сантосе" в 2002 году, а затем присоединился к португальскому "Порту" в 2004 году. Затем он играл в "Вердере", "Ювентусе", "Атлетико Мадрид" и "Фенербахче". Кроме этого, Рибас выступал в составе сборной Бразилии.

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В статье: Диего Национальная сборная Бразилии
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