Суарес покинул Насьональ
В январе он станет свободным агентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
35-летний нападающий Луис Суарес попрощался с "Насьоналем" из Монтевидео. Случилось это после того, как он выиграл вместе с командой чемпионат Уругвая.
Теперь уругваец сосредоточится на подготовке к предстоящему чемпионату мира в Катаре, сообщает журналист Фабрицио Романо. В январе Суарес получит статус свободного агента и будет искать себе новый клуб. Ранее была информация, что он продолжит карьеру в MLS.
Напомним, что этим летом Луис перешел из мадридского "Атлетико" в "Насьональ". В составе уругвайского клуба он провел 16 матчей, записав на счет восемь голов и три ассиста.
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