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Экс-игрок Баварии и Манчестер Сити возглавил аргентинский клуб

Южная Америка
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Специалист будет работать в родном клубе

Экс-игрок Баварии и Манчестер Сити возглавил аргентинский клуб

Фото: twitter.com/RiverPlate

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"Ривер Плейт" назначил Мартина Демичелиса новым главным тренером команды, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

Контракт с 41-летним специалистом подписан до декабря 2025 года.

Для Демичелиса это будет первая работа во главе взрослой команды. С 2019 по 2021 год он работал в "Баварии" U-19, а с 2021-го – в "Баварии-2".

Стоиот отметить, что "Ривер Плейт" является родным клубом специалиста – он находился в системе клуба с 1998 по 2003 год, после чего перешел в стан "мюнхенцев", где играл до 2010-го. Кроме того, он также выступал за "Манчестер Сити", "Малагу" и "Эспаньолу". На его счету 49 матчей за сборную Аргентины.

"Ривер Плейт" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата, оставая от лидирующего "Бока Хуниорс" на 5 очков.

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В статье: Мартин Демикелис Ривер Плейт (Аргентина)
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