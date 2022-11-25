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СМИ: Бразильский гранд хочет подписать Роналду

Южная Америка
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Португалец в Бразилии

СМИ: Бразильский гранд хочет подписать Роналду

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в "Фламенго", сообщает Veja.

По информации источника, руководство "Фламенго" проводит консультации касательно возможности предложения контракта Роналду. Возможное подписание португальца воспринимается как возможность серьёзно усилится в преддверии матчей Кубка Либертадорес. Переговоры с Роналду ещё не начались, но клуб выразил заинтересованность.

Ранее стало известно, что Роналду расторг контракт с "Манчестер Юнайтед", после скандального интервью форварда британскому журналисту Пирсу Моргану.

В текущем сезоне 37-летний португалец провёл 16 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Veja

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