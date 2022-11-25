СМИ: Бразильский гранд хочет подписать Роналду
Португалец в Бразилии
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Нападающий сборной Португалии
По информации источника, руководство "Фламенго" проводит консультации касательно возможности предложения контракта Роналду. Возможное подписание португальца воспринимается как возможность серьёзно усилится в преддверии матчей Кубка Либертадорес. Переговоры с Роналду ещё не начались, но клуб выразил заинтересованность.
Ранее стало известно, что Роналду расторг контракт с "Манчестер Юнайтед", после скандального интервью форварда британскому журналисту Пирсу Моргану.
В текущем сезоне 37-летний португалец провёл 16 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
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