СМИ: Бразильский гранд хочет подписать Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в "Фламенго", сообщает Veja.

По информации источника, руководство "Фламенго" проводит консультации касательно возможности предложения контракта Роналду. Возможное подписание португальца воспринимается как возможность серьёзно усилится в преддверии матчей Кубка Либертадорес. Переговоры с Роналду ещё не начались, но клуб выразил заинтересованность.

Ранее стало известно, что Роналду расторг контракт с "Манчестер Юнайтед", после скандального интервью форварда британскому журналисту Пирсу Моргану.

В текущем сезоне 37-летний португалец провёл 16 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.