Пеле более не поддается химиотерапии. Его перевели на паллиативное лечение

Легендарный бразильский футболист Пеле был принят в госпиталь Сан-Пауло в прошлый четверг. С сентября прошлого года он борется с раком кишечника. Тогда же ему была проведена операция.

Как сообщает издание Folha de Sao Paulo, организм Пеле более не реагирует на химиотерапию. По информации медиа, он был переведен на паллиативное лечение.

Это предполагает, что ему более не будут проводить лечение химиотерапией. Пеле будет получать средства для избавления от боли и проблем с дыханием.