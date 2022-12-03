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Пеле более не поддается химиотерапии. Его перевели на паллиативное лечение

Южная Америка
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Бразилец борется с раком кишечника более года

Пеле более не поддается химиотерапии. Его перевели на паллиативное лечение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле был принят в госпиталь Сан-Пауло в прошлый четверг. С сентября прошлого года он борется с раком кишечника. Тогда же ему была проведена операция.

Как сообщает издание Folha de Sao Paulo, организм Пеле более не реагирует на химиотерапию. По информации медиа, он был переведен на паллиативное лечение.

Это предполагает, что ему более не будут проводить лечение химиотерапией. Пеле будет получать средства для избавления от боли и проблем с дыханием.

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В статье: Пеле
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