Силен и полон надежд. Пеле обратился к болельщикам после очередной госпитализации

Пеле обратился к болельщикам после сообщений об ухудшении состояния здоровья:

"Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира!

Большое вам спасибо за все", – написал Пеле.