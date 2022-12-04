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Силен и полон надежд. Пеле обратился к болельщикам после очередной госпитализации

Южная Америка
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Состояние здоровья легенды ухудшилось

Силен и полон надежд. Пеле обратился к болельщикам после очередной госпитализации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Пеле обратился к болельщикам после сообщений об ухудшении состояния здоровья:

"Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира!

Большое вам спасибо за все", – написал Пеле.

Напомним, во вторник легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

В субботу появилась информация о том, что Пеле перестала помогать химиотерапия, и теперь ему оказывают только паллиативную помощь.

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В статье: Бразилия Пеле
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Источник:
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