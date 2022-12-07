37-летний экс-игрок Динамо нашел клуб в четвертой лиги Бразилии

Бразильский полузащитник Жерсон Маграо пока не планирует вешать бутсы на гвоздь. 37-летний бразилец на правах свободного агента стал игроком "Санту-Андре" из бразильской Серии D (четвертый по силе дивизион Бразилии), сообщает пресс-служба команды.

Маграо заключил соглашение с коллективом сроком на один сезон. С августа минувшего года Жерсон выступал за "Интуано" из бразильской Серии В, где имел немало игровой практики. На счету ветерана 2 гола и 3 ассиста в 28 матчах в чемпионате.

К слову, украинскому болельщику хавбек известен по выступлениям за киевское "Динамо". Жерсон защищал цвета бело-синих с 2009 по 2012 годы. В составе киевлян он провел 37 матчей, забил 5 голов и выполнил 6 результативных передач.