Экс-защитник Металлиста и Шахтера нашел себе новый клуб в Бразилии
Игрок находился без работы с января
Фото: із відкритих джерел
Бразильский защитник Марсио Азеведо, известный в Украине по выступлениям за "Шахтер" и "Металлист", нашел себе новый клуб.
36-летний футболист перешел в клуб АБС, представляющая город Натал. Детали сделки не разглашаются. Однако известно, что в состав новой команды Марсио перебрался на правах свободного агента.
Последним его клубом был Атлетико Паранаэнсе", с которым он расторг контракт в январе 2022 года. С того момента он находился без работы.
Напомним, что Азеведо за свою карьеру поиграл в бразильских "Жувентуде", "Форталезе", Атлетико Паранаэнсе" и "Ботафого", а в 2013 году оказался в "Металлисте". Год спустя его подписал "Шахтер". В 2018 году оказался в аренде в "ПАОКе", после чего вернулся на родину.
АBC FC в настоящий момент выступает в третьем дивизионе Бразилии.
⚫⚪ GRANDE REFORÇO! A temporada 2023 será de muitos desafios e a diretoria vai montando um grande elenco. Nesta quinta-feira (10), a direção fechou a contratação do lateral-esquerdo multicampeão Márcio Azevedo, que estava no Athletico/PR. pic.twitter.com/YrY95lOMA4— ABC Futebol Clube (@ABCFC) November 10, 2022
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