Экс-защитник Металлиста и Шахтера нашел себе новый клуб в Бразилии

Бразильский защитник Марсио Азеведо, известный в Украине по выступлениям за "Шахтер" и "Металлист", нашел себе новый клуб.

36-летний футболист перешел в клуб АБС, представляющая город Натал. Детали сделки не разглашаются. Однако известно, что в состав новой команды Марсио перебрался на правах свободного агента.

Последним его клубом был Атлетико Паранаэнсе", с которым он расторг контракт в январе 2022 года. С того момента он находился без работы.

Напомним, что Азеведо за свою карьеру поиграл в бразильских "Жувентуде", "Форталезе", Атлетико Паранаэнсе" и "Ботафого", а в 2013 году оказался в "Металлисте". Год спустя его подписал "Шахтер". В 2018 году оказался в аренде в "ПАОКе", после чего вернулся на родину.

АBC FC в настоящий момент выступает в третьем дивизионе Бразилии.