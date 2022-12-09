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Экс-защитник Металлиста и Шахтера нашел себе новый клуб в Бразилии

Южная Америка
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Игрок находился без работы с января

Экс-защитник Металлиста и Шахтера нашел себе новый клуб в Бразилии

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бразильский защитник Марсио Азеведо, известный в Украине по выступлениям за "Шахтер" и "Металлист", нашел себе новый клуб.

36-летний футболист перешел в клуб АБС, представляющая город Натал. Детали сделки не разглашаются. Однако известно, что в состав новой команды Марсио перебрался на правах свободного агента.

Последним его клубом был Атлетико Паранаэнсе", с которым он расторг контракт в январе 2022 года. С того момента он находился без работы.

Напомним, что Азеведо за свою карьеру поиграл в бразильских "Жувентуде", "Форталезе", Атлетико Паранаэнсе" и "Ботафого", а в 2013 году оказался в "Металлисте". Год спустя его подписал "Шахтер". В 2018 году оказался в аренде в "ПАОКе", после чего вернулся на родину.

АBC FC в настоящий момент выступает в третьем дивизионе Бразилии.

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В статье: Марсио Азеведо
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