Кака: Для бразильцев Роналдо - просто толстый парень, идущий по улице

Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал, как местные люди без уважения относятся к футбольным легендам национальной команды.

"Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете "вау". В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.

Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше", – приводит слова Кака Marca со ссылкой beIN Sports.