Кака: Для бразильцев Роналдо - просто толстый парень, идущий по улице
Экс-игрок сборной Бразилии шокировал отношением жителей страны к легенде
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Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал, как местные люди без уважения относятся к футбольным легендам национальной команды.
"Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете "вау". В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.
Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше", – приводит слова Кака Marca со ссылкой beIN Sports.
К слову, в футболке селесао" Роналдо и Кака стали чемпионами мира-2022, который проводился в Японии и Южной Корее.
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