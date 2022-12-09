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Кака: Для бразильцев Роналдо - просто толстый парень, идущий по улице

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

Экс-игрок сборной Бразилии шокировал отношением жителей страны к легенде

Кака: Для бразильцев Роналдо - просто толстый парень, идущий по улице

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака рассказал, как местные люди без уважения относятся к футбольным легендам национальной команды.

"Странно об этом говорить, но многие бразильцы не болеют за национальную сборную. Такое иногда случается. Если вы увидите Роналдо, идущего по улице какой-то страны, то скажете "вау". В Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице.

Отношение к Роналдо в Бразилии и других странах отличается. За пределами Бразилии его уважают больше", – приводит слова Кака Marca со ссылкой beIN Sports.

К слову, в футболке селесао" Роналдо и Кака стали чемпионами мира-2022, который проводился в Японии и Южной Корее.

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В статье: Кака Бразилия Роналдо
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Комментарии (1)
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sokart (Sumy)
09.12.2022 в 14:58
футболці "селесао" Роналдо та Кака стали чемпіонами світу-2022, який проводився в Японії та Південній Кореї.2022?Точно?
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