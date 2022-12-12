СМИ: Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии следующим летом
Переговоры с итальянцем начались еще в октябре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Бразилии контактировала с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти, сообщает бразильский журналист Бруно Анраде.
Согласно его данным, переговоры с итальянским специалистом начались еще в октябре. Анчелотти проинформировал представителей сборной Бразилии, что готов возглавить команду. Только он сможет приступить к работе летом 2023 года, ведь хочет закончить текущий сезон в "Реале".
Для назначения Карло федерации также понадобится выплатить компенсацию "сливочным", а на весенние товарищеские матчи пригласить временного тренера. Контракт Анчелотти с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним, Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения в 1/4 финала ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, 2:4 пен.). Он работал с командой с июня 2016 года.
Популярное сейчас
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика
- На место Саутгейта в сборной Англии есть четыре кандидата
- Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО