СМИ: Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии следующим летом

Федерация футбола Бразилии контактировала с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти, сообщает бразильский журналист Бруно Анраде.

Согласно его данным, переговоры с итальянским специалистом начались еще в октябре. Анчелотти проинформировал представителей сборной Бразилии, что готов возглавить команду. Только он сможет приступить к работе летом 2023 года, ведь хочет закончить текущий сезон в "Реале".

Для назначения Карло федерации также понадобится выплатить компенсацию "сливочным", а на весенние товарищеские матчи пригласить временного тренера. Контракт Анчелотти с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, Тите ушел с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения в 1/4 финала ЧМ-2022 от Хорватии (1:1, 2:4 пен.). Он работал с командой с июня 2016 года.