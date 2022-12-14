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Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений о работе

Южная Америка
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Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений о работе

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-коуч сборной Бразилии Тите продолжает оставаться востребованным тренером. 61-летний специалист покинул свой пост после вылета "селесао" на стадии четвертьфинала ЧМ-2022 от сборной Хорватии (1:1, 2:4 пенальти).

По информации O Dia, бразилец получил уже пять предложений: 3 от национальных команд и 2 от европейских клубов. Впрочем, как утверждает источник, Тите не будет торопиться с тем, чтобы как можно скорее вернуться к тренерской деятельности. Наставник дал понять, что хочет отдохнуть от работы несколько месяцев.

Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Америки - 2019.

Читайте такжеНеймар - Тите: Вы всегда будете одним из лучших тренеров в моей жизни

                        

                        
                                                    

                                
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                                В статье:
                                Тите                            

                                                

                        

                            

                                
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(1 голосов)

                                


                            

                            

                                
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Источник:

                                    O Dia                                                            

                        

                        

                    

                

            


            


            

                

    

        
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