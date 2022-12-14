Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений о работе
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фото из свободных источников
Экс-коуч сборной Бразилии Тите продолжает оставаться востребованным тренером. 61-летний специалист покинул свой пост после вылета "селесао" на стадии четвертьфинала ЧМ-2022 от сборной Хорватии (1:1, 2:4 пенальти).
По информации O Dia, бразилец получил уже пять предложений: 3 от национальных команд и 2 от европейских клубов. Впрочем, как утверждает источник, Тите не будет торопиться с тем, чтобы как можно скорее вернуться к тренерской деятельности. Наставник дал понять, что хочет отдохнуть от работы несколько месяцев.
Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Америки - 2019.
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