Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений о работе

Экс-коуч сборной Бразилии Тите продолжает оставаться востребованным тренером. 61-летний специалист покинул свой пост после вылета "селесао" на стадии четвертьфинала ЧМ-2022 от сборной Хорватии (1:1, 2:4 пенальти).

По информации O Dia, бразилец получил уже пять предложений: 3 от национальных команд и 2 от европейских клубов. Впрочем, как утверждает источник, Тите не будет торопиться с тем, чтобы как можно скорее вернуться к тренерской деятельности. Наставник дал понять, что хочет отдохнуть от работы несколько месяцев.

Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Америки - 2019.