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Экс-капитан Шахтера Тайсон вскоре может покинуть Интернасьональ

Южная Америка
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Экс-капитан Шахтера Тайсон вскоре может покинуть Интернасьональ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тайсон может покинуть его нынешнюю команду "Интернасьональ". Об этом сообщает Lance.

Стороны могут расторгнуть текущее соглашение, так как у вингера нет статуса ключевого игрока команды.

Одним из кандидатов на Тайсона является "Коринтианс", который следит за Тайсоном. Клуб хочет видеть у себя в составе опытных игроков. Но пока до конкретики дело не дошло.

Также "Коринтианс" также следит за еще одним бывшим футболистом "Шахтера" Алексом Тейшейрой. Полузащитник выступает за "Васко да Гаму" в Серии Б.

Отметим, что у Тайсона контракт завершается летом 2023 года, а у Тейшейры в конце этого года. Добавим, что они вместе выступали в составе “Шахтера” в 2013-2016 гг.

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В статье: Тайсон Алекс Тейшейра Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
Lance

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