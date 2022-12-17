Экс-капитан Шахтера Тайсон вскоре может покинуть Интернасьональ

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тайсон может покинуть его нынешнюю команду "Интернасьональ". Об этом сообщает Lance.

Стороны могут расторгнуть текущее соглашение, так как у вингера нет статуса ключевого игрока команды.

Одним из кандидатов на Тайсона является "Коринтианс", который следит за Тайсоном. Клуб хочет видеть у себя в составе опытных игроков. Но пока до конкретики дело не дошло.

Также "Коринтианс" также следит за еще одним бывшим футболистом "Шахтера" Алексом Тейшейрой. Полузащитник выступает за "Васко да Гаму" в Серии Б.

Отметим, что у Тайсона контракт завершается летом 2023 года, а у Тейшейры в конце этого года. Добавим, что они вместе выступали в составе “Шахтера” в 2013-2016 гг.