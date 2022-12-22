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Пеле стало хуже: Король футбола проведет Рождество в больнице

Южная Америка
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Его состояние здоровья ухудшилось

Пеле стало хуже: Король футбола проведет Рождество в больнице

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состояние здоровья легендарного Пеле ухудшилось. По данным больницы, где находится 82-летний бразилец, у него наблюдается отрицательная динамика онкологическое заболевания. На фоне почечной и сердечной дисфункции экс-футболисту требуется дополнительный уход.

При этом отмечается, что Пеле продолжает лечиться в обычной палате.

За несколько минут до пресс-релиза больницы дочери Пеле Кели Насименто и Флавия Арантес подтвердили в своих социальных сетях, что их отец встретит рождество в больнице.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован. Ранее появлялась информация, что Король футбола не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков.

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В статье: Пеле
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Источник:
UOL

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