Ждут не только на родине. Бразилия может пригласить Моуриньо на пост главного тренера

Не так давно были новости, что сборная Португалия рассматривает Жозе Моуриньо в качестве главного тренера. Однако из-за действующего контракта с "Ромой" пригласить его непросто.

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По данным La Repubblica, также кандидатурой "особенного" интересуется бразильская федерация. Они планируют начать переговоры с агентом Жозе в ближайшее время.

Контракт Моуриньо с "Ромой" действителен до лета 2024-го. В римском клубе не хотят досрочно отпускать коуча и против совмещения им двух должностей параллельно. А потому, велика вероятность, что до конца сделки "особенный" не сможет принять ни одну из сборных.

Quante sirene per Mourinho: il Portogallo lo dividerebbe con la Roma, ma anche il Brasile lo vuole ct [di Enrico De Lellis, Matteo Pinci] https://t.co/gmJ5d0ovUi — Repubblica (@repubblica) December 23, 2022

Напомним, что на Чемпионате мира 2022 Бразилия дошла до 1/4 финала, после чего вылетела от Хорватии в серии пенальти. После этого сборную покинул тренер Тите.