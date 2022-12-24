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Луис Суарес перейдет в бразильский Гремио. Стороны уже имеют устную договоренность

Южная Америка
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Последние полгода форвард провел в Насьонале из Монтевидео

Луис Суарес перейдет в бразильский Гремио. Стороны уже имеют устную договоренность

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Уругвайский форвард Луис Суарес достиг устной договоренности с бразильским клубом "Гремио". Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, юристы обе сторон сейчас работают над подписанием контракта.

По информации инсайдера, Суарес подпишет с клубом из Порту-Алегри договор на два сезона, до января 2025 года. Луис станет наиболее высокооплачиваемым игроком в составе "Гремио".

Последние погода форвард провел в составе "Насьоналя" из столицы Уругвая, Монтевидео. По итогам сезона 2022 года клуб стал чемпионом страны. Это второе чемпионство Уругвая в карьере Луиса Суареса. В 2006 году он также брал золото с "Насьоналем".

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В статье: Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри)
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