Луис Суарес перейдет в бразильский Гремио. Стороны уже имеют устную договоренность

Уругвайский форвард Луис Суарес достиг устной договоренности с бразильским клубом "Гремио". Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, юристы обе сторон сейчас работают над подписанием контракта.

????Gremio y Luis Suárez llegaron a un acuerdo de palabra.

*️⃣Ahora trabajan los abogados del club y del futbolista y, si está todo acorde a lo conversado, firmará un contrato por dos temporadas. Será el jugador mejor pago del plantel. ????⚫⚪ #TratoHecho pic.twitter.com/hhp3uqcW57 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2022

По информации инсайдера, Суарес подпишет с клубом из Порту-Алегри договор на два сезона, до января 2025 года. Луис станет наиболее высокооплачиваемым игроком в составе "Гремио".

Последние погода форвард провел в составе "Насьоналя" из столицы Уругвая, Монтевидео. По итогам сезона 2022 года клуб стал чемпионом страны. Это второе чемпионство Уругвая в карьере Луиса Суареса. В 2006 году он также брал золото с "Насьоналем".