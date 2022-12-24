Луис Суарес перейдет в бразильский Гремио. Стороны уже имеют устную договоренность
Последние полгода форвард провел в Насьонале из Монтевидео
Фото: The Sun
Уругвайский форвард Луис Суарес достиг устной договоренности с бразильским клубом "Гремио". Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, юристы обе сторон сейчас работают над подписанием контракта.
????Gremio y Luis Suárez llegaron a un acuerdo de palabra.— César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2022
*️⃣Ahora trabajan los abogados del club y del futbolista y, si está todo acorde a lo conversado, firmará un contrato por dos temporadas. Será el jugador mejor pago del plantel. ????⚫⚪ #TratoHecho pic.twitter.com/hhp3uqcW57
По информации инсайдера, Суарес подпишет с клубом из Порту-Алегри договор на два сезона, до января 2025 года. Луис станет наиболее высокооплачиваемым игроком в составе "Гремио".
Последние погода форвард провел в составе "Насьоналя" из столицы Уругвая, Монтевидео. По итогам сезона 2022 года клуб стал чемпионом страны. Это второе чемпионство Уругвая в карьере Луиса Суареса. В 2006 году он также брал золото с "Насьоналем".
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