Ди Мария продолжит играть за сборную Аргентины. Его об этом попросил Месси
Ранее игрок заявлял, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2022
Фото: Goal.com
Аргентинский вингер Анхель Ди Мария продолжит выступления за национальную сборную. Как сообщает издание TyC Sports, его об этом попросил капитан команды Лионель Месси.
Ранее Ди Мария заявлял о том, что намерен завершить карьеру в сборной Аргентины после чемпионата мира-2022 в Катаре. Сейчас же Анхель не знает, сколько еще матчей за национальную команду он готов сыграть.
Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2009 году, более 13 лет назад. За эти годы он сыграл 129 матчей за команду, забив 28 голов и отдав 29 ассистов. Анхель помог сборной выиграть ЧМ в 2022 году, Копа Америка в 2021 и Финалиссиму в 2022.
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