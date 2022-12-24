Ди Мария продолжит играть за сборную Аргентины. Его об этом попросил Месси

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария продолжит выступления за национальную сборную. Как сообщает издание TyC Sports, его об этом попросил капитан команды Лионель Месси.

Ранее Ди Мария заявлял о том, что намерен завершить карьеру в сборной Аргентины после чемпионата мира-2022 в Катаре. Сейчас же Анхель не знает, сколько еще матчей за национальную команду он готов сыграть.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2009 году, более 13 лет назад. За эти годы он сыграл 129 матчей за команду, забив 28 голов и отдав 29 ассистов. Анхель помог сборной выиграть ЧМ в 2022 году, Копа Америка в 2021 и Финалиссиму в 2022.