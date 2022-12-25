Луис Суарес подпишет двухлетний контракт с бразильским клубом
Отказал команде из Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уругвайский нападающий Луис Суарес окончательно определился с местом продолжения своей карьеры. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Следующим клубом игрока станет "Гремио", а новый контракт с бразильской командой будет подписан на два года.
Еще один претендент на Суарес, клуб из Саудовской Аравии Аль-Халидж был профниормирован Луисом, что нападающий выбрал другой вариант развития карьеры.
На данный момент обрабатываются последние детали в контракте. Совсем скоро он будет подписан.
Напомним, что прошлым летом Суарес покинул Европу, так как у него завершился контракт с "Атлетико" Мадрид. 27 июля он присоединился к уругвайскому "Насьоналю" и подписал контракт до 1 января. С родным клубом сделку игрок продолжать не стал.
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