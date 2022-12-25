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Луис Суарес подпишет двухлетний контракт с бразильским клубом

Южная Америка
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Отказал команде из Саудовской Аравии

Луис Суарес подпишет двухлетний контракт с бразильским клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвайский нападающий Луис Суарес окончательно определился с местом продолжения своей карьеры. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Следующим клубом игрока станет "Гремио", а новый контракт с бразильской командой будет подписан на два года.

Еще один претендент на Суарес, клуб из Саудовской Аравии Аль-Халидж был профниормирован Луисом, что нападающий выбрал другой вариант развития карьеры.

На данный момент обрабатываются последние детали в контракте. Совсем скоро он будет подписан.

Напомним, что прошлым летом Суарес покинул Европу, так как у него завершился контракт с "Атлетико" Мадрид. 27 июля он присоединился к уругвайскому "Насьоналю" и подписал контракт до 1 января. С родным клубом сделку игрок продолжать не стал.

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В статье: Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри)
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Источник:
witter.com/FabrizioRomano/status/1606808819232915457 Fabrizio Romano

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