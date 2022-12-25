  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. В сборной Бразилии хотят, чтобы команду возглавил Зидан
В тренде

В сборной Бразилии хотят, чтобы команду возглавил Зидан

Южная Америка
(1 голосов)

Некоторые игроки выступают за кандидатуру французского тренера

В сборной Бразилии хотят, чтобы команду возглавил Зидан

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Зинедин Зидан рассматривается в числе кандидатов на пост тренера сборной Бразилии. Его кандидатура привлекает Бразильскую федерацию футбола, а также некоторых игроков сборной.

"Зидан нравится бразильцам, включая влиятельного Роналдо, и пользуется популярностью у своих бывших подопечных, в частности, Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Каземиро. Но примет ли он такой вызов? Сможет ли он стать первым иностранцем, возглавившим национальную сборную после аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году?

Без сомнения, он получил бы самый благосклонный прием от бразильцев, которые всегда считали его своим", - рассказал бразильский футбольный журналист Эрик Фрозио.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Национальная сборная Бразилии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sou de Canoas

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде