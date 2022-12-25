В сборной Бразилии хотят, чтобы команду возглавил Зидан
Некоторые игроки выступают за кандидатуру французского тренера
Фото: twitter.com/realmadrid
Зинедин Зидан рассматривается в числе кандидатов на пост тренера сборной Бразилии. Его кандидатура привлекает Бразильскую федерацию футбола, а также некоторых игроков сборной.
"Зидан нравится бразильцам, включая влиятельного Роналдо, и пользуется популярностью у своих бывших подопечных, в частности, Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Каземиро. Но примет ли он такой вызов? Сможет ли он стать первым иностранцем, возглавившим национальную сборную после аргентинца Филпо Нуньеса в 1965 году?
Без сомнения, он получил бы самый благосклонный прием от бразильцев, которые всегда считали его своим", - рассказал бразильский футбольный журналист Эрик Фрозио.
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