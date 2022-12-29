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Ушел из жизни Пеле

Южная Америка
Обновлено
(4 голосов)

Покойся с миром, легенда

Ушел из жизни Пеле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На 83 году ушел из жизни легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, которого большинство болельщиков знают как Пеле.

29 ноября Пеле был госпитализирован. В последнее время он боролся с раком. Южноамериканские журналисты сообщали, что эксфутболист сборной Бразилии уже не реагирует на химиотерапию. С тех пор Пеле из больницы через своих друзей и родственников несколько раз выступал с заявлениями, что продолжает бороться за жизнь.

Эдсон Арантис ду Насименту – единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. Он дважды побеждал в межконтинентальном Кубке и Копа Либертадорес. Многие организации называли его лучшим футболистом ХХ века. В конце девяностых Пеле возглавлял Министерство спорта Бразилии.

За свою карьеру он выступал всего за два клуба. С 1957 по 1974 годы нападающий провел 585 матчей за "Сантос", в которых забил 570 голов. После этого он перебрался в США, где в составе "Нью-Йорк Космос" отличился 37 раз в 64 поединках. За сборную Бразилии у Пеле 92 игры и 78 результативных ударов.

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В статье: Пеле
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Комментарии (7)
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aleks68
29.12.2022 в 22:36
земля пухом
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.12.2022 в 22:16
R I P
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2022 в 21:53
Спочивай з Богом, король футболу.
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+2
0
Ol-g (Одесса)
29.12.2022 в 21:43
Вічна пам`ять! Вічна слава!
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
29.12.2022 в 21:34
Первый из королей футбола. R.I.P.
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+4
0
Zapp Brannigan (Київ)
29.12.2022 в 21:22
От коли тут в коментах починається срач на тему, хто кращий - Мессі чи Роналду, то в мене завжди виникає одна думка - обоє круті, але Пеле був крутіший...
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
29.12.2022 в 21:26
Та много было крутых и вратарей и защитников. Просто нападающие более раскрученные так как именно они забивают голы. Чем хорош был Пеле что он практически не участвовал в скандальных хрониках при этом был всегда на виду. Как будучи игроком так и после игровой карьеры.
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+2
0

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