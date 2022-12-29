Ушел из жизни Пеле

На 83 году ушел из жизни легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, которого большинство болельщиков знают как Пеле.

29 ноября Пеле был госпитализирован. В последнее время он боролся с раком. Южноамериканские журналисты сообщали, что эксфутболист сборной Бразилии уже не реагирует на химиотерапию. С тех пор Пеле из больницы через своих друзей и родственников несколько раз выступал с заявлениями, что продолжает бороться за жизнь.

Эдсон Арантис ду Насименту – единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. Он дважды побеждал в межконтинентальном Кубке и Копа Либертадорес. Многие организации называли его лучшим футболистом ХХ века. В конце девяностых Пеле возглавлял Министерство спорта Бразилии.

За свою карьеру он выступал всего за два клуба. С 1957 по 1974 годы нападающий провел 585 матчей за "Сантос", в которых забил 570 голов. После этого он перебрался в США, где в составе "Нью-Йорк Космос" отличился 37 раз в 64 поединках. За сборную Бразилии у Пеле 92 игры и 78 результативных ударов.