Сантос поменяет свою эмблему в знак уважения к Пеле
Нововведения вступят в силу уже в январе
ФК "Сантос" отдаст дань уважения своему легендарному нападающему Пеле. Бразильский клуб разместит на своей эмблеме корону, которая и будет символизировать Короля футбола.
По информации El Chiringuito, нововведения вступят в силу уже с января 2023 года.
Пеле защищал цвета "Сантоса" на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы. На счету форварда 570 голов в 585 матчах.
Отметим, что в данный момент 82-летний бразилец находится в больнице. Состояние легенды футбола крайне тяжелое. Известно, что у него прогрессирует рак толстой кишки, и ему необходим дополнительный уход из-за почечной и сердечной недостаточности.
???????? El SANTOS incorpora una corona en su escudo como homenaje a PELÉ.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 25, 2022
???????????? El dirigente Celso Jatene ha afirmado que se usará a partir de enero de 2023. pic.twitter.com/HokzeJEwJm
Популярное сейчас
- Или Карпаты или США. Вратарь Львова имеет два предложения
- Эрдоган: Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию
- Комендантский час в новогоднюю ночь в Украине не будет отменен
- Ди Мария продолжит играть за сборную Аргентины. Его об этом попросил Месси
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО