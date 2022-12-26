Сантос поменяет свою эмблему в знак уважения к Пеле

ФК "Сантос" отдаст дань уважения своему легендарному нападающему Пеле. Бразильский клуб разместит на своей эмблеме корону, которая и будет символизировать Короля футбола.

По информации El Chiringuito, нововведения вступят в силу уже с января 2023 года.

Пеле защищал цвета "Сантоса" на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы. На счету форварда 570 голов в 585 матчах.

Отметим, что в данный момент 82-летний бразилец находится в больнице. Состояние легенды футбола крайне тяжелое. Известно, что у него прогрессирует рак толстой кишки, и ему необходим дополнительный уход из-за почечной и сердечной недостаточности.