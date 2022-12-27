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Источник: Легенда футбола Пеле попрощался со своими близкими

Южная Америка
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"Он медленно проигрывает битву с раком"

Источник: Легенда футбола Пеле попрощался со своими близкими

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле, борющийся с раком, попрощался со своей семьей и друзьями. Об этом рассказал бизнесмен и спортивный менеджер Фрэнк Халид.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид.

Напомним, 82-летний бразилец в течение года борется с раком толстой кишки. В прошлом месяце его состояние здоровье ухудшилось, и 29 Пеле снова госпитализировали.

Ранее сообщалось, что "Сантос" изменит свою эмблему в знак уважения к Пеле.

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В статье: Пеле
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