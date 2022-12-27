Источник: Легенда футбола Пеле попрощался со своими близкими

Легендарный бразильский футболист Пеле, борющийся с раком, попрощался со своей семьей и друзьями. Об этом рассказал бизнесмен и спортивный менеджер Фрэнк Халид.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид.

Напомним, 82-летний бразилец в течение года борется с раком толстой кишки. В прошлом месяце его состояние здоровье ухудшилось, и 29 Пеле снова госпитализировали.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. ???????????? pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022

Ранее сообщалось, что "Сантос" изменит свою эмблему в знак уважения к Пеле.