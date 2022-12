Источник: Легенда футбола Пеле попрощался со своими близкими

Легендарный бразильский футболист Пеле, борющийся с раком, попрощался со своей семьей и друзьями. Об этом рассказал бизнесмен и спортивный менеджер Фрэнк Халид.

Напомним, 82-летний бразилец в течение года борется с раком толстой кишки. В прошлом месяце его состояние здоровье ухудшилось, и 29 Пеле снова госпитализировали.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. ???????????? pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd