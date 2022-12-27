В Гремио высказались о возможном трансфере Суареса
Клуб общается с представителями уругвайца
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Вице-президент "Гремио" Пауло Калефи прокомментировал информацию о возможном подписании уругвайского нападающего Луиса Суареса.
"Мы контактируем с представителями Суареса. Несколько раз журналисты писали, что мы уже договорились, но правда в том, что мы еще не встречались", - приводит слова функционера Sportal.bg.
По информации Marca, Суарес уже находится в Бразилии для прохождения медицинского осмотра. Ожидается, что он подпишет контракт с "Гремио" на 1,5 года.
Напомним, что летом форвард покинул Европу, так как у него завершился контракт с "Атлетико" Мадрид. 27 июля он присоединился к уругвайскому "Насьоналю" и подписал договор до 1 января. С родным клубом сделку игрок продолжать не стал.
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