  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. В Гремио высказались о возможном трансфере Суареса
В тренде

В Гремио высказались о возможном трансфере Суареса

Южная Америка
(1 голосов)

Клуб общается с представителями уругвайца

В Гремио высказались о возможном трансфере Суареса

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Вице-президент "Гремио" Пауло Калефи прокомментировал информацию о возможном подписании уругвайского нападающего Луиса Суареса.

"Мы контактируем с представителями Суареса. Несколько раз журналисты писали, что мы уже договорились, но правда в том, что мы еще не встречались", - приводит слова функционера Sportal.bg.

По информации Marca, Суарес уже находится в Бразилии для прохождения медицинского осмотра. Ожидается, что он подпишет контракт с "Гремио" на 1,5 года.

Напомним, что летом форвард покинул Европу, так как у него завершился контракт с "Атлетико" Мадрид. 27 июля он присоединился к уругвайскому "Насьоналю" и подписал договор до 1 января. С родным клубом сделку игрок продолжать не стал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportal.bg

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде