Торнадо пока не справляется с наследием Патриарха. Куда движется Уругвай

До Чемпионата мира 2022 года в Катаре Уругвай считался фаворитом второго эшелона. Магия древних побед 1930-го и 1950-го давно прошла, в то время как еще достаточно свежим оставалось воспоминание о выступлении этой команды на мировом чемпионате в Южной Африке 2010, тогда это было прорывом и признанием на уровне сборных ряда футболистов, которые потом сделают большую карьеру и завершат ее тихонько в Катаре.

Нынешний Уругвай является достаточно интересным явлением – до Чемпионату мира в него верили как в команду ряда талантов, достигших либо пика своего развития, либо оказавшихся очень рядом с ним, а также звезд последней "большой гастроли". То есть предпосылки для серьезных надежд были.

Особым фактором в этом контексте выглядел тренерский. Предыдущий наставник Оскар Вашингтон Табарес был неким современным "отцом футбола Уругвая". Его история с "селесте" началась еще в восьмидесятых. Первая каденция со сборной не принесла успеха, но Табарес свозил ее на Мундиаль-1990.

Второй его период наступил в 2006 году. В следующем году его Уругвай дошел до полуфинала Копа Америка, где проиграл лишь в серии пенальти Бразилии, впоследствии выигравшему весь турнир (в финале была повержена Аргентина с Рикельме, Месси, Тевесом, Маскерано, Вероном, Камбьяссо и Дзанетти). Новый путь Табареса оказался удачным – в него верили и он сам многое делал для команды. Это только сейчас кому-то может показаться, что с Суаресом, Кавани и другими не могло быть иначе.

Табарес, а его тень будет нависать еще над несколькими следующими тренерами "селесао", делал все как будто и банально, но последовательно и логично. Действительно его команда ни разу не совершила большого чуда. Вместе с тем, она и не разочаровала, тоже в отдельном матче могла обыграть любого фаворита. Поэтому она была идеальной для тех, кто болеет против грандов, но и не является идеалистом по отношению к тотальным андердогам. Такой статус понравился уругвайским фанам. Они уже давно не испытывали настоящей силы своей команды, а тем более серьезных симпатий к ней со стороны иностранцев.

На самом деле, в нынешние времена сборная Табареса хорошо позиционировала себя в мире и достигала очень хороших результатов. Но для этого не понадобилось чудес. Нужен был спокойный, подчас слишком канонический, однако мудрый и психологически успокаивающий, как любимый дедушка, вождь.

Но эра Табареса миновала. Если честно, то прошла она действительно из-за возраста тренера, хотя и его болезнь тоже сказалась. Сам Оскар Вашингтон говорил: "Мне совсем не тяжело тренировать, а вот передвигаться это уже серьезная проблема".

Всю эту предысторию я рассказал ради того, чтобы вы имели понимание, насколько большие надежды полагались на следующего тренара сборной и насколько трудно ему было брать все наследие "Маэстро" Табареса.

Ровно год назад его эстафету принял Диего Мартин "Торнадо" Алонсо. У него было достаточно хорошее реноме тренера, а как футболист он поиграл за "Валенсию" и "Атлетико" Мадрид, за сборную, но во времена пост и перед Табаресом. От него ожидали осовременивания игры сборной, ставки на больший креатив, чем тот, что был с "патриархом". Четыре победы в четырех матчах квалификации вроде бы и заверили в том, что Алонсо стал правильным выбором.

Далее анализировать не имеет смысла до самого чемпионата мира в Катаре. Первый матч стал тотальным провалом всех его участников – Уругвай и Южная Корея не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника на двоих за весь поединок – это рекорд первенств нового тысячелетия, в предыдущем просто не было полной статистики. Это еще можно было списать на усталость, но зрелище было чрезвычайно тяжелым. В следующем матче уругвайцы тотально проиграли Португалии и оказались в крайне тяжелой ситуации.

Они все же смогли победить на последок Гану (2:0), однако этого не хватило. Уругвайцы сетовали на неназначенный пенальти в ворота соперника, но должны не забывать, что при нулевом счете Андре Айю не реализовал пенальти. После игры Хосема Хименес (ныне лучший защитник команды) ударил-толкнул инспектора матча и наговорил ему того, что может стоить ему 15 матчей в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА. Такой же удар может ожидать и Эдинсона Кавани, который от отчаяния начал бить монитор видеоповторов для главного арбитра. Кстати, для Кавани, при определенных условиях, дисквалификация может стать финальной точкой выступлений за "селесте".

По хорошему этот чемпионат мира был финальным аккордом для Суареса, Кавани, Година, Касереса и Муслеры (пусть он без того был в резерве). Так что впереди новый Уругвай. Уже сейчас он уже не был командой упомянутых дедов. На самом деле, это был Уругвай команды, выступившей на чемпионате мира среди молодежных сборных 2017-го года. Тогда Уругвай не проиграл ни одного мата и занял четвертое место. Это были команда Вальверде, Бентанкура, Виньи, Оливеры, Каноббио и Де Ла Круза. Первые двое уже незаменимы в сборной, другие оказывают определенное влияние.

Поэтому на этом фундаменте Алонсо уже должен строить новую команду. Настораживает же то, что он в Катаре был осторожнее Табареса. Пожилой Оскар Вашингтон мог позволить себе сыграть с Де Арраскаэтой и Де Ла Крузом вместе, хоть и изредка. А вот "Торнадо" не рискнул. Но ведь аккуратных торнадо не существует!

Проблемы нового Уругвая, это забыть времена Суареса+ и умело использовать потенциал нового поколения, которое уже в стадии расцвета. Нынешний тренер пока с этим не справился.