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Семья Пеле хочет, чтобы Сантос навсегда вывел 10-й номер из обращения в клубе

Южная Америка
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В клубе уже обсуждали это

Семья Пеле хочет, чтобы Сантос навсегда вывел 10-й номер из обращения в клубе

Новина українською

Семья бывшего нападающего "Сантоса", легендарного Пеле, который скончался на 82-м году жизни 29-го декабря, попросит клуб вывести из обращения 10-й номер. Под ним выступал бразилец.

Вскоре семья официально передаст запрос в клуб.

Сообщается, что в "Сантосе" советники уже начали обсуждение этого вопроса, независимо от запроса семьи.

Под 10-м номером Пеле выступал в "Сантосе" с 1956 по 1974 год. На данный момент эти цифры на спине носит уругваец Йеферсон Сотельдо.

Про легендарные цифры на футболке бразильца высказался Неймар:

"До Пеле 10 было просто числом". Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю.

Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!" – написал Неймар в Инстаграм, узнав о смерти короля футбола.

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В статье: Пеле Сантос (Бразилия)
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Источник:
globo.com

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