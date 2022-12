ФОТО. Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета Бразилии на честь Пеле

Власти Рио-де-Жанейро почтили память умершего на 83-м году жизни Пеле.

Статую Христа подсветили цветами бразильского флага, чтобы отдать дань уважения трехкратному чемпиону мира в составе национальной команды страны.

В последнее время Король футбола боролся с раком. Южноамериканские журналисты сообщали, что экс-футболист сборной Бразилии уже не реагирует на химиотерапию. С тех пор Пеле из больницы через своих друзей и родственников несколько раз выступал с заявлениями, что продолжает бороться за жизнь.

Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

Christ the Redeemer statue in Rio is lit with the colors of the Brazilian flag in tribute to Pelé ???????? pic.twitter.com/X28bnizis1