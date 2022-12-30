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ФОТО. Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета Бразилии на честь Пеле

Южная Америка
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Власти Рио-де-Жанейро почтили память Короля футбола

ФОТО. Статую Христа-Искупителя подсветили в цвета Бразилии на честь Пеле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Власти Рио-де-Жанейро почтили память умершего на 83-м году жизни Пеле.

Статую Христа подсветили цветами бразильского флага, чтобы отдать дань уважения трехкратному чемпиону мира в составе национальной команды страны.

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В последнее время Король футбола боролся с раком. Южноамериканские журналисты сообщали, что экс-футболист сборной Бразилии уже не реагирует на химиотерапию. С тех пор Пеле из больницы через своих друзей и родственников несколько раз выступал с заявлениями, что продолжает бороться за жизнь.

Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

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В статье: Пеле
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