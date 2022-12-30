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Стало известно, где и когда состоится прощание с Пеле

Южная Америка
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Похороны будут частными

Стало известно, где и когда состоится прощание с Пеле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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29 декабря не стало Короля футбола. Легендарный бразилец Пеле ушел из жизни в возрасте 82 после борьбы с раком. ФК "Сантос", который взял на себя организацию процесса, обнародовал подробности прощания и похорон бразильца.

В понедельник утром, 2 января тело Пеле будет доставлено из больницы на стадион "Вила Белмиро" в Сантусе. В течение суток - с 10 утра понедельника (2 января) до утра вторника (3 января) все желающие смогут попрощаться с Пеле. Гроб с его телом будет находиться в центре поля стадиона.

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После этого тело футболиста пронесут по улицам города и доставят на кладбище. Эта процессия будет идти по улицам Сан-Паулу, в том числе мимо дома 100-летней Селесты, матери Пеле.

Похоронен Пеле будет на кладбище Ecumenical Necropolis Memorial. Там состоится закрытая часть церемонии, во время которой с легендарным футболистом попрощаются члены семьи и близкие друзья.

Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

В Бразилии объявлен трехдневный общенациональный траур.

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В статье: Пеле Сантос (Бразилия)
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Источник:
santosfc.com.br

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