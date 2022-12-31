Суарес подписал контракт с Гремио
Луис будет выступать в чемпионата Бразилии
Screenshot from Twitter of Grêmio FBPA
Бразильский ФК "Гремио" объявил о подписании уругвайского форварда Луиса Суареса.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение 35-летнего нападающего с клубом будет действовать до конца 2024 года.
До этого Суарес выступал за уругвайский "Насьональ". В этом сезоне на клубном уровне Луис провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 3 ассиста. Также форвард принял участие в Чемпионате мира в Катаре – уругваец сыграл в трех поединках группового этапа мундиаля и сделал одну результативную передачу.
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Источник:Twitter Gremio
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