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Суарес подписал контракт с Гремио

Южная Америка
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Луис будет выступать в чемпионата Бразилии

Суарес подписал контракт с Гремио

Screenshot from Twitter of Grêmio FBPA

Новина українською

Бразильский ФК "Гремио" объявил о подписании уругвайского форварда Луиса Суареса.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение 35-летнего нападающего с клубом будет действовать до конца 2024 года.

До этого Суарес выступал за уругвайский "Насьональ". В этом сезоне на клубном уровне Луис провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 3 ассиста. Также форвард принял участие в Чемпионате мира в Катаре – уругваец сыграл в трех поединках группового этапа мундиаля и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Луис Суарес Насьональ (Уругвай) Гремио
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Источник:
Twitter Gremio

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