Суарес подписал контракт с Гремио

Бразильский ФК "Гремио" объявил о подписании уругвайского форварда Луиса Суареса.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение 35-летнего нападающего с клубом будет действовать до конца 2024 года.

До этого Суарес выступал за уругвайский "Насьональ". В этом сезоне на клубном уровне Луис провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 3 ассиста. Также форвард принял участие в Чемпионате мира в Катаре – уругваец сыграл в трех поединках группового этапа мундиаля и сделал одну результативную передачу.