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Инфантино предложил в каждой стране мира переименовать один стадион в честь Пеле

Южная Америка
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Инфантино предложил в каждой стране мира переименовать один стадион в честь Пеле

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация попросит каждую страну переименовать один стадион в честь легендарного бразильского футболиста Пеле. Сегодня Инфантино находилсчя на церемонии прощания с Пеле в Бразилии.

"Мы намерены попросить каждую страну мира переименовать один из футбольных стадионов в честь Пеле", — приводит слова Инфантино The Guardian.

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Напомним, Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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В статье: Джанни Инфантино Пеле ФИФА
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Источник:
THE GUARDIAN

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