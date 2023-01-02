Инфантино предложил в каждой стране мира переименовать один стадион в честь Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация попросит каждую страну переименовать один стадион в честь легендарного бразильского футболиста Пеле. Сегодня Инфантино находилсчя на церемонии прощания с Пеле в Бразилии.

"Мы намерены попросить каждую страну мира переименовать один из футбольных стадионов в честь Пеле", — приводит слова Инфантино The Guardian.

Напомним, Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.