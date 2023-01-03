Не продлил контракт. Экс-звезда Шахтера стал свободным агентом
Алекс Тейшейра не принял условия клуба
Фото: CRVG/ Автор - Daniel Ramalho
Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра и "Васко де Гама" не договорились о продлении контракта.
32-летний футболист не принял условия, которые ему предложило руководство клуба, и получил статус свободного агента. Об этом информирует издание Jornal O Dia.
При этом, как утверждает источник, не исключено, что экс-хавбек "Шахтера" может возобновить переговоры с "Васко да Гама". В частности, интерес к Алексу также проявляют два других бразильских клуба - "Крузейро" и "Коринтианс".
В прошлом году Алекс принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, Тейшейра вернулся в "Васко да Гама" летом 2022 года. Большую часть своей карьеры он провел в донецком "Шахтере" − 2010-2015 годы. На его счету 89 голов в 222 поединках за "горняков". После чего бразилец перебрался в китайский "Цзянсу".
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