Не продлил контракт. Экс-звезда Шахтера стал свободным агентом

Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра и "Васко де Гама" не договорились о продлении контракта.

32-летний футболист не принял условия, которые ему предложило руководство клуба, и получил статус свободного агента. Об этом информирует издание Jornal O Dia.

При этом, как утверждает источник, не исключено, что экс-хавбек "Шахтера" может возобновить переговоры с "Васко да Гама". В частности, интерес к Алексу также проявляют два других бразильских клуба - "Крузейро" и "Коринтианс".

В прошлом году Алекс принял участие в 15 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, Тейшейра вернулся в "Васко да Гама" летом 2022 года. Большую часть своей карьеры он провел в донецком "Шахтере" − 2010-2015 годы. На его счету 89 голов в 222 поединках за "горняков". После чего бразилец перебрался в китайский "Цзянсу".