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Тайсон договорился о контракте с ПАОКом

Южная Америка
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Экс-хавбек "Шахтера" продолжит карьеру в Греции

Тайсон договорился о контракте с ПАОКом

2021 SILVIO AVILA/POOL VIA AP

Новина українською

Атакующий полузащитник ФК "Интернасьонал" Тайсон может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает портал sport24.gr, ПАОК провел переговоры с 34-летним бразильцем и достиг согласия на счет контракта. Трансфер игрока должен быть проведен на следующей неделе.

Примечательно, что с Тайсоном договорился спортивный директор греков Жозе Боту, в прошлом руководитель отдела селекции в донецком "Шахтере".

В прошлом сезоне на клубном уровне Тайсон принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 ассиста.

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В статье: Тайсон Интернасьонал (Бразилия) ПАОК
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Источник:
sport24.gr

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