Тайсон договорился о контракте с ПАОКом
Экс-хавбек "Шахтера" продолжит карьеру в Греции
2021 SILVIO AVILA/POOL VIA AP
Атакующий полузащитник ФК "Интернасьонал" Тайсон может продолжить карьеру в чемпионате Греции.
Как сообщает портал sport24.gr, ПАОК провел переговоры с 34-летним бразильцем и достиг согласия на счет контракта. Трансфер игрока должен быть проведен на следующей неделе.
Примечательно, что с Тайсоном договорился спортивный директор греков Жозе Боту, в прошлом руководитель отдела селекции в донецком "Шахтере".
В прошлом сезоне на клубном уровне Тайсон принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 ассиста.
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Источник:sport24.gr
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