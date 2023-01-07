Тайсон договорился о контракте с ПАОКом

Атакующий полузащитник ФК "Интернасьонал" Тайсон может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает портал sport24.gr, ПАОК провел переговоры с 34-летним бразильцем и достиг согласия на счет контракта. Трансфер игрока должен быть проведен на следующей неделе.

Примечательно, что с Тайсоном договорился спортивный директор греков Жозе Боту, в прошлом руководитель отдела селекции в донецком "Шахтере".

В прошлом сезоне на клубном уровне Тайсон принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 ассиста.