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Тайсон уничтожил боссов Интернасьонала: Я бросил все в Украине, а они так ко мне отнеслись

Южная Америка
(1 голосов)

Экс-вингер "Шахтера" покинул свой родной клуб

Тайсон уничтожил боссов Интернасьонала: Я бросил все в Украине, а они так ко мне отнеслись

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вингер "Шахтера" Тайсон подверг критике президента "Интернасьонала" - недавно бразильский клуб досрочно расторг контракт с игроком.

"Я не хочу его видеть (президента "Интернасьонала" Алессандро Барселлоса) даже окрашенным в золото передо мной. У меня была хорошая зарплата, хороший контракт в "Шахтере", и он каждый день звонил мне, чтобы я вернулся. В результате я расторг контракт в Украине, оставил вагон денег, чтобы приехать сюда и все завершилось таким ко мне отношением.

Мужик, да я жил этим, я был фанатом на поле! Больше всего я хотел в этом году стать чемпионом. Я сказал парням, если они захотят, то пусть уменьшат мне зарплату, пусть они это сделают. Я был готов к этому и к тому, чтобы бороться за место в стартовом составе. Но они не захотели этого, а я не буду так сильно унижать себя.

Я ушел оттуда и попросил их позаботиться о гардеробщиках и массажистках. Сеу Джентил, гардеробщик, работает там уже 40 лет. У этих людей не было ни копейки призовых. Мы, футболисты, были теми, кто платил им бонусы. Я вычитал эти суммы из своей зарплаты, чтобы отдать им. Возможно, многие сейчас не поверят тому, что я говорю, но это так.

Тайсон был инициатором бунта игроков "Интернасьонала"? Они возложили все на меня. В раздевалке сидело 33 игрока и все говорили, что не собираются тренироваться, но все было приписано Тайсону. У президента не хватило смелости сказать на пресс-конференции, что это не так. Ребята подставили меня, как ребенка. Все выглядело так, что я это сделал. Могу сказать с сожалением, но когда я тренируюсь с третьеразрядниками, лучше закончить", - резюмировал Тайсон.

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в Греции.

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В статье: Тайсон Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
09.01.2023 в 09:55
Biн українець,хай до Шахтаря повертається
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nadobi (Полтава)
09.01.2023 в 09:38
Не бросил всё, а бежал как крыса, точнее неблагодарная мак...ка
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