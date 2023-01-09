Моуриньо отказался возглавить сборную Бразилии
Португалии также отказал
Getty Images / Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо отказался тренировать сборную Бразилии, несмотря на поступившее предложение от "селесао". Португалец не хочет уходить из "Ромы".
Даже личное общение с Роналдо не убедило португальского специалиста возглавить "пентакампионов".
Ранее сообщалось, что Моуриньо предложили совмещать должности главных тренеров в сборной Португалии и "Роме", но он также отказался от этой идеи. "Особенный" сосредоточен исключительно на работе с "римлянами".
В прошлом матче Серии А с "Миланом" "Рома" спасла ничью на последних минутах (2:2).
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Источник:getfootballnewsitaly.com
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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
09.01.2023 в 17:03
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Дон Купер (Хмельницький)
09.01.2023 в 18:49
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