Моуриньо отказался возглавить сборную Бразилии

Жозе Моуриньо отказался тренировать сборную Бразилии, несмотря на поступившее предложение от "селесао". Португалец не хочет уходить из "Ромы".

Даже личное общение с Роналдо не убедило португальского специалиста возглавить "пентакампионов".

Ранее сообщалось, что Моуриньо предложили совмещать должности главных тренеров в сборной Португалии и "Роме", но он также отказался от этой идеи. "Особенный" сосредоточен исключительно на работе с "римлянами".

В прошлом матче Серии А с "Миланом" "Рома" спасла ничью на последних минутах (2:2).