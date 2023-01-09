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Моуриньо отказался возглавить сборную Бразилии

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

Португалии также отказал

Моуриньо отказался возглавить сборную Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуриньо отказался тренировать сборную Бразилии, несмотря на поступившее предложение от "селесао". Португалец не хочет уходить из "Ромы".

Даже личное общение с Роналдо не убедило португальского специалиста возглавить "пентакампионов".

Ранее сообщалось, что Моуриньо предложили совмещать должности главных тренеров в сборной Португалии и "Роме", но он также отказался от этой идеи. "Особенный" сосредоточен исключительно на работе с "римлянами".

В прошлом матче Серии А с "Миланом" "Рома" спасла ничью на последних минутах (2:2).

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В статье: Бразилия Жозе Моуриньо
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
09.01.2023 в 17:03
Моуріньо любитель халяви - роботи з розкрученими суперзірками, а не класти голову під сокиру в збірній-зірці Бразилії чи в збірній посередностей Португалії.
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Дон Купер (Хмельницький)
09.01.2023 в 18:49
Навпаки, може бразильці з ним нарешті би виграли довгоочікуваний ЧС. Нормальний тренер (Моур з посередніх футболістів може витиснути максимум). Чи нагадати вам з ким Жозе вигравав ЛЧ? Чи може ви знаєте багато тренерів, які вигравали більше єврокубків? Та отож... Є один нюанс, - португалець ніколи не тренував збірні, а так, то в 21-му столітті він однозначно входить в трійку найкращих тренерів.
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