Клуб сына Луческу согласовал подписание контракта с Тайсоном
На этой неделе бразилец пройдет медосмотр
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Бывший вингер "Шахтера" и "Металлиста" Тайсон нашел себе новую команду.
34-летний бразильский футболист перейдет в "ПАОК". Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, Тайсон согласовал договор с греческим клубом. Контракт будет действовать до лета 2024 года. На этой неделе он отправится в Грецию для прохождения медосмотра.
Последние два сезона Тайсон провел в "Интернасьонале", за который бразилец в общей сумме наиграл 49 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Примечательно, что "ПАОК" возглавляет Разван Луческу, сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за "Шахтер".
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