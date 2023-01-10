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Клуб сына Луческу согласовал подписание контракта с Тайсоном

Южная Америка
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На этой неделе бразилец пройдет медосмотр

Клуб сына Луческу согласовал подписание контракта с Тайсоном

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший вингер "Шахтера" и "Металлиста" Тайсон нашел себе новую команду.

34-летний бразильский футболист перейдет в "ПАОК". Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, Тайсон согласовал договор с греческим клубом. Контракт будет действовать до лета 2024 года. На этой неделе он отправится в Грецию для прохождения медосмотра.

Последние два сезона Тайсон провел в "Интернасьонале", за который бразилец в общей сумме наиграл 49 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Примечательно, что "ПАОК" возглавляет Разван Луческу, сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за "Шахтер".

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В статье: Тайсон ПАОК (Салоники)
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