Экс-защитник Атлетико и Интера завершил карьеру в 38 лет
Бразилец повесил бутсы на гвоздь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный бразильский защитник Жоао Миранда принял решение завершить профессиональную карьеру игрока в возрасте 38 лет. Об этом он сообщил в своем Твиттере:
"Момент настал. Выражаю особую благодарность всем, кто болел за меня. Спасибо большое футболу! Теперь всё останется в истории".
Миранда известен прежде всего по выступлениям за "Атлетико" Мадрид (2011 – 2015 годы) и "Интер" (2015 – 2019). Также на протяжении своей карьеры он выступал за "Коритибу", "Сошо", "Цзянсу Сунин". Последним его клубом был бразильский "Сан-Паулу".
В период с 2009 по 2019 годы бразилец провел 58 матчей и забил 3 гола за национальную сборную.
O momento chegou. A todos que torceram por mim, meu agradecimento mais especial. Muito obrigado, futebol!— Miranda (@miranda023) January 11, 2023
Fica a história.
???? @ligaagencia pic.twitter.com/W7doWCrvmk
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