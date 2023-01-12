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Экс-защитник Атлетико и Интера завершил карьеру в 38 лет

Южная Америка
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Бразилец повесил бутсы на гвоздь

Экс-защитник Атлетико и Интера завершил карьеру в 38 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный бразильский защитник Жоао Миранда принял решение завершить профессиональную карьеру игрока в возрасте 38 лет. Об этом он сообщил в своем Твиттере:

"Момент настал. Выражаю особую благодарность всем, кто болел за меня. Спасибо большое футболу! Теперь всё останется в истории".

Миранда известен прежде всего по выступлениям за "Атлетико" Мадрид (2011 – 2015 годы) и "Интер" (2015 – 2019). Также на протяжении своей карьеры он выступал за "Коритибу", "Сошо", "Цзянсу Сунин". Последним его клубом был бразильский "Сан-Паулу".

В период с 2009 по 2019 годы бразилец провел 58 матчей и забил 3 гола за национальную сборную.

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В статье: Жоао Миранда
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