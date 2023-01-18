Суарес оформил хет-трик в дебютной игре за Гремио
Эффектно начал карьеру в новом клубе
Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
"Гремио" разгромил мексиканский клуб "Сан-Луис" (4:1) в матче за ежегодный кубок "Рекопа Гауча".
Главным героем встречи стал экс-игрок "Барселоны" Луис Суарес. 35-летний форвард оформил хет-трик в своей дебютной игре за бразильский клуб. Уругвайцу хватило 38 минут, чтобы трижды расстроить голкипера соперников.
Суарес в конце 2022 года подписал с "Гремио" контракт на два года. Последним его клубом был уругвайский "Насьональ", в составе которого он стал чемпионом страны. За 12 матчей Луис забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Среди прочего, футболист ранее также выступал за "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико".
Um gol para cada dedo e esse é só o começo! ???? Vocês também estão Suarizados? ???????? #GRExSLU #RecopaGaúcha2023 pic.twitter.com/6XifHdVol4— Grêmio FBPA (@Gremio) January 18, 2023
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