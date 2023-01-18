Суарес оформил хет-трик в дебютной игре за Гремио

"Гремио" разгромил мексиканский клуб "Сан-Луис" (4:1) в матче за ежегодный кубок "Рекопа Гауча".

Главным героем встречи стал экс-игрок "Барселоны" Луис Суарес. 35-летний форвард оформил хет-трик в своей дебютной игре за бразильский клуб. Уругвайцу хватило 38 минут, чтобы трижды расстроить голкипера соперников.

Суарес в конце 2022 года подписал с "Гремио" контракт на два года. Последним его клубом был уругвайский "Насьональ", в составе которого он стал чемпионом страны. За 12 матчей Луис забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Среди прочего, футболист ранее также выступал за "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико".