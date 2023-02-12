Мартинес: Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ
Аргентинец уважает своего бывшего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к нападающему сборной Франции Килиана Мбаппе:
"Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ-2022! Это он, наверное, думает, что я его игрушечная кукла. Я очень уважаю Мбаппе.
После финала я сказал ему, что он должен гордиться собой и держать голову высоко, потому что он провел фантастический матч и является одним из лучших игроков в мире. Он летал, мы не могли его остановить", – сказал Мартинес.
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Источник:L'Equipe
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