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Мартинес: Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ

Южная Америка
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Аргентинец уважает своего бывшего соперника

Мартинес: Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к нападающему сборной Франции Килиана Мбаппе:

"Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ-2022! Это он, наверное, думает, что я его игрушечная кукла. Я очень уважаю Мбаппе.

После финала я сказал ему, что он должен гордиться собой и держать голову высоко, потому что он провел фантастический матч и является одним из лучших игроков в мире. Он летал, мы не могли его остановить", – сказал Мартинес.

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В статье: Аргентина Франция Килиан Мбаппе Эмилиано Мартинес
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Источник:
L'Equipe

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