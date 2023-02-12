Мартинес: Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к нападающему сборной Франции Килиана Мбаппе:

"Как я могу смеяться над Мбаппе? Он забил мне четыре гола в финале ЧМ-2022! Это он, наверное, думает, что я его игрушечная кукла. Я очень уважаю Мбаппе.

После финала я сказал ему, что он должен гордиться собой и держать голову высоко, потому что он провел фантастический матч и является одним из лучших игроков в мире. Он летал, мы не могли его остановить", – сказал Мартинес.