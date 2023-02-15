Сборная Бразилии получила временного главного тренера

Сборная Бразилии по футболу на своём официальном сайте объявила о назначении Рамона Менезеса на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

Ранее специалист был наставником молодёжной сборной Бразилии до 20 лет. Под руководством Менезеса молодёжка "селесао" одержала победу на мировом первенстве своего возраста.

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Первым матчем Менезеса во главе основной сборной Бразилии станет товарищеская встреча с Марокко, которая запланирована на 25 марта. Игра пройдёт в африканской стране, бразильская национальная команда впервые в истории проведёт матч на территории Марокко.

Напомним, ранее главным тренером сборной Бразилии являлся Аденор Тите, который покинул национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.