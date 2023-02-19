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Ди Мария: Марадона – это Марадона, я снимаю перед ним шляпу, но Месси – лучший в истории

Южная Америка
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Анхель сделал тяжелый выбор

Ди Мария: Марадона – это Марадона, я снимаю перед ним шляпу, но Месси – лучший в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский вингер "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбрал между двумя легендарными соотечественниками: Диего Марадонной и Лионелем Месси.

“Диего – это Диего, и он останется им навсегда. И я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые тяжелые моменты, когда все меня убивали. И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.

Но для моего поколения, учитывая, что я видел, что есть в моей голове, Лео – лучший в истории. Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы здорово”, - сказал Ди Мария.

Анхель пересекался с Марадоной в сборной Аргентины. Вингер провел под руководством Диего Армандо 12 матчей, в том числе являлся основным игроком на ЧМ-2010.

Вместе с Месси Ди Мария провел 131 поединок в сборных Аргентины разного уровня, а также в ПСЖ. Оба бок о бок становились победителями Олимпиады-2008, Копа Америка-2021, чемпионата Франции и обладателями трофея Чемпионов мира-2022 в Катаре. Марадона титул чемпиона мира завоевал в 1986 году.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Диего Марадона Анхель Ди Мария
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Источник:
ESPN

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