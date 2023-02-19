Ди Мария: Марадона – это Марадона, я снимаю перед ним шляпу, но Месси – лучший в истории

Аргентинский вингер "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбрал между двумя легендарными соотечественниками: Диего Марадонной и Лионелем Месси.

“Диего – это Диего, и он останется им навсегда. И я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые тяжелые моменты, когда все меня убивали. И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.

Но для моего поколения, учитывая, что я видел, что есть в моей голове, Лео – лучший в истории. Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы здорово”, - сказал Ди Мария.