Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новый контракт с местной Ассоциацией.

Новое соглашение сторон подписано до 2026 года.

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив на должности главного тренера Хорхе Сампаоли. В 2021 году наставник выиграл Кубок Америки, а в 2022 году привел команду к победе на чемпионате мира в Катаре .

44-летний специалист вошёл в список номинантов на приз лучшего тренера года The Best FIFA.