Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером
Лионель Скалони остается с командой до 2026 года
фото из соцсетей
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новый контракт с местной Ассоциацией.
Новое соглашение сторон подписано до 2026 года.
Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив на должности главного тренера Хорхе Сампаоли. В 2021 году наставник выиграл Кубок Америки, а в 2022 году привел команду к победе на
44-летний специалист вошёл в список номинантов на приз лучшего тренера года The Best FIFA.
CONFIRMADO: Hay @lioscaloni para rato ????— ???????? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 27, 2023
¡Seguimos! ????????????#ScalonetaModoOn #TodosJuntos pic.twitter.com/4YM6R7ZGW8
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