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Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером

Южная Америка
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Лионель Скалони остается с командой до 2026 года

Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером

фото из соцсетей

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подписал новый контракт с местной Ассоциацией.

Новое соглашение сторон подписано до 2026 года.

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив на должности главного тренера Хорхе Сампаоли. В 2021 году наставник выиграл Кубок Америки, а в 2022 году привел команду к победе на чемпионате мира в Катаре.

44-летний специалист вошёл в список номинантов на приз лучшего тренера года The Best FIFA.

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В статье: Аргентина Лионель Скалони
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