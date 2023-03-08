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73-летнего Пекермана уволили из сборной Венесуэлы. Он обвинял федерацию в невыполнении контракта

Южная Америка
(1 голосов)

Тренер не ладил с федерацией

73-летнего Пекермана уволили из сборной Венесуэлы. Он обвинял федерацию в невыполнении контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Венесуэлы объявила об увольнении главного тренера Хосе Пекермана и начальника национальной команды Паскуаля Лескано.

Как говорится в официальном заявлении местной Федерации, "для FVF важно, чтобы все, кто составляет нашу рабочую команду, разделяли самые высокие стандарты приверженности делу и результатов".

Интересно, что ранее 73-летний специалист обвинил Федерацию в нарушении различных пунктов своего контракта. СМИ, в частности, писали, что тренерскому штабу долго не выплачивалась зарплата.

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Аргентинец работал с командой с ноября 2021 года, одержав 5 побед, 1 раз сыграв вничью и 4 раза потерпев поражения.

Пекерман на уровне сборных также ранее возглавлял Аргентину и Колумбию.

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В статье: Венесуэла Хосе Пекерман
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Источник:
FVF

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