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А может в УПЛ? Марлос не планирует завершать карьеру и ждет предложений

Южная Америка
(1 голосов)

34-летний хавбек планирует еще поиграть

А может в УПЛ? Марлос не планирует завершать карьеру и ждет предложений

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

34-летний бразилец с украинским паспортом Марлос не собирается заканчивать игровую карьеру и ищет варианты.

Хавбек, который находится в статусе свободного агента после того, как в конце минувшего года покинул "Атлетико Паранаэнсе", намерен подыскать себе новую команду.

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Впрочем, сейчас игрок не спешит принимать первое попавшееся предложение, и готов ждать действительно интересной сделки.

Недавно у Марлоса сорвался вариант с одним из арабских клубов, так как поджимали сроки осуществления сделки и наметились определенные проблемы в переговорах.

Ранее сообщалось, что возможность подписать Марлоса прямо сейчас оценивает испанский "Бетис", а летом минувшего года СМИ писали, что хавбек задумывался о завершении карьеры.

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В статье: Марлос
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