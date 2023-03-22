А может в УПЛ? Марлос не планирует завершать карьеру и ждет предложений

34-летний бразилец с украинским паспортом Марлос не собирается заканчивать игровую карьеру и ищет варианты.

Хавбек, который находится в статусе свободного агента после того, как в конце минувшего года покинул "Атлетико Паранаэнсе", намерен подыскать себе новую команду.

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Впрочем, сейчас игрок не спешит принимать первое попавшееся предложение, и готов ждать действительно интересной сделки.

Недавно у Марлоса сорвался вариант с одним из арабских клубов, так как поджимали сроки осуществления сделки и наметились определенные проблемы в переговорах.

Ранее сообщалось, что возможность подписать Марлоса прямо сейчас оценивает испанский "Бетис", а летом минувшего года СМИ писали, что хавбек задумывался о завершении карьеры.